Venku je vánice a skutečná sněhová kalamita, která působí jako konec světa. Vycházet z domu se nejenom nedoporučuje, ale dokonce je to i zakázané. A přesto někdo buší na Patrickovy dveře. Sousedka Judith si totiž nutně potřebuje vypůjčit pár vajec. Značně excentrická žena se v této divadelní hře s názvem V závěji v Patrikově domě chová jako doma, neváhá kritizovat jeho návyky i životní postoje, bezprostředně komentovat sochu zdobící obývací pokoj a už vůbec se nebojí narušit jeho poklidný večer.

Zoufalý Patrick se pokusí dostat Judith z domu za pomoci policie, ta ho ale upozorní, že je jeho povinností nechat ženu u sebe a nevystavovat ji nebezpečí, které by jí hrozilo kdyby dům opustila. A tak musí tito dva naprosto odlišní lidé, kteří by se za normálních okolností jen těžko sblížili, společně strávit den a noc – dlouhými rozhovory, pitím i tancem. Autor v divadelní inscenaci s názvem V závěji rozehrává vtipnou smršť dialogů a situací, kde nelze jen tak předvídat, co všechno se ještě může stát.