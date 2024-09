Oslava individualismu, který dává prostor i těm druhým. Výstava Osobní zóna nabízí pohled na současnou fotografii. Nostalgie, samota nebo voyerství. To jsou některá z témat, kterých se dotýká výstava Osobní zóna Ateliéru vizuální komunikace, který při Czech Photo Centre vede fotografka, pedagožka a kurátorka Štěpánka Stein. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 17. 9. 2024, k vidění pak bude až do 6. října.

Přestože název Osobní zóna odkazuje na individualismus a svébytnost jednotlivých souborů, vystavovaná díla vznikala v dialogu, který je pro Ateliér vizuální komunikace klíčový. Tento dialog je pak patrný i mezi výslednými vystavenými soubory, které spolu komunikují, doplňují se, nebo naopak stojí proti sobě. Společně v tomto respektu plném individualismu nabízí 14 absolventů vhled do různých proudů současné (nejen) české fotografie.

Mezi vystavující patří Milan Arnošt, Zuzana Fajmonová, Jiří Kocián, Jitka Kozáková, David Krkoška, Tereza Kopelentová, Lukáš Procházka, Jana Mensatorová, Eva Mořická, Vendy Mlejnská, Sandra Sedlecká, Dita Valachová a Tereza Veselá.

Výstava s názvem Osobní zóna bude slavnostně zahájena v úterý 17. září v 18 hodin v galerii Czech Photo Centre. K vidění bude do 6. října 2024 každý všední den kromě pondělí od 11 do 18 hodin, respektive od 10 do 18 hodin o víkendech.

Zdroj fotky (Osobní zóna): Czech Photo Centre