Vydejte se na dobrodružnou cestu po nejkrásnějších zákoutích swingu a popu, kde vám bude šarmantní průvodkyní zpěvačka Lada Soukupová s jejími hosty a s legendárním Orchestrem Karla Vlacha, který letos slaví 85 let.

ORCHESTR KARLA VLACHA

Orchestr Karla Vlacha měl řadu let svá stálá angažmá v Osvobozeném divadle, kde nahradil orchestr Jaroslava Ježka, poté v divadle ABC, kde doprovázel nejznámější hry Voskovce a Wericha, například Těžká Barbora, Divotvorný hrnec, Nebe na zemi a celou řadu dalších. Poté přešel do Hudebního divadla v Karlíně, kde měl pevné angažmá až do devadesátých let minulého století a rovněž tam doprovázel veškerá muzikálová představení jako Golem, Hello Dolly, Zvonokosy, Když je v Římě neděle, Zasněžená romance, Sny z Nového Yorku, Anděl s ďáblem v těle, Někdo to rád horké, Noc na Karlštejně a nespočet dalších.

Zdroj fotky (Orchestr Karla Vlacha a Lada Soukupová se svými hosty): divadlo Gong