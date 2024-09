Back to High School – United Klubovna #6

Přelom září a října neznamená jen návrat do klubů, ale také v mnoha případech návrat do školních lavic a kateder. První event druhé sezony povětšinou beznadějně vyprodané United Klubovny bude věnován především všem středoškolákům a vysokoškolákům, a to nejenom v davu, ale také na samotném pódiu.

Během eventu Back to High School se v průběhu večera dočkáte tří výrazných nadžánrových příslibů na pomezí kytarovek, pop rocku a rapu. A kde jinde, než v Klubu FAMU, kde studentští interpreti dostávají dlouhodobě prostor.

Interpreti: