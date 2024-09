Divadélko – Čas zázraků

Autorská pohádka Čas zázraků inspirovaná slavným příběhem Charlese Dickense – Vánoční koleda. Ti, co věří na zázraky, si v této pohádce jistě přijdou na své.

Rozmazlená Majdalenka si k Vánocům přeje panenku, kterou by jí všechny holky záviděly. Zapomíná však na to, že jsou na světě důležitější věci než dárky. A proto se panenka Elenka rozhodne vstoupit Majdalence do snu a vzít jí na poučnou cestu světem.

Vzhledem k omezené kapacitě herny je třeba si místo rezervovat.