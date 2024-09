Blaho na moři (Divadlo Komediograf)

BLAHO NA MOŘI (one man šou pro dva, hrají tři) – „komedie o frajerovi, kterého zradily větry“.

Karel zdědil po rodičích solidní sumu, a tak se může věnovat svým zálibám. To je popojíždění v luxusních vozech, popíjení nejkvalitnějších rumů a hlavně windsurfing. Windsurfing to je styl života. Odvážný a dobrodružný. Ale on se nemusí bát, je moderní člověk a má aplikace. Tedy až do okamžiku, než ho na Jadranu zradí zákeřné větry.

V komedii s originálními skeči vystoupí Tomáš Matonoha, Petr Jeništa, Filip Cíl, ale taky Woskovec a Verich, Margita, Nárožný, Bohdalová a Dvořák a další. Délka představení je 100 minut plus přestávka.

Premiéra 8. října v Divadle U hasičů. Režie Luboš Balák, produkce Divadlo Komediograf