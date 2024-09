Mahuki v Jazz Docku

Mahuki je edinburský jazz fusion projekt, v jehož čele stojí český kytarový virtuos Honza Kouřimský. Mahuki, spojují nu-jazz, progresivní funk a groovy, s východoevropskými lidovými melodiemi.

Kouřimského interpretační schopnosti a osobitý kompoziční talent jsou základem energické hudby tohoto souboru. Na svém druhém albu „Gratitude“ Mahuki propojili různé hudební styly a zajímavé kompozice s expresivní improvizací. Mahuki se vydává na turné k albu a jejich dynamická hudba se objeví na pódiích ve Skotsku, Anglii a České republice.

Honza Kouřimský působí na edinburské scéně již více než 10 let, a jeho kapela zahrnuje také některé z nejslibnějších talentů skotské jazzové scény. Za zmínku stoji jejich vystoupeni v Ronnie Scott’s Jazz Club v Londýně, Jazz FM, BBC Radio Scotland a The New Morning v Paříži.