Jazzfruit Finále / Mladí ladí jazz 2024

Finále 15. ročníku soutěže mladých kapel „Jazzfruit“ se letos vrací do pražského klubu Jazz Dock. Návštěvníci mohou přijít podpořit finálové kapely, rozhodnout o tom, která z kapel by měla být tou vítěznou a užít si večer plný všemožných jazzových subžánrů.

Vstupné: Do 26 let 200 Kč, nad 26 let 300 Kč. Jednotné vstupné na sezení 400 Kč.