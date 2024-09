Monkey's Gym zve na podzimní kurzy inline bruslení

Podzim je ideální čas, kdy dětem dopřát dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, a možná je také nadchnout pro nový sport. Inline bruslení rozvíjí koordinaci, rovnováhu i vytrvalost – a hlavně, je to velká zábava!

Pokud hledáte, jak své ratolesti rozhýbat a přitom je nechat užít si spoustu legrace, přihlaste je na kurzy bruslení v Monkey's Gym.

Lekce vedou zkušení instruktoři, kteří děti hravou formou učí základům, jako je správné postavení, pohyb na bruslích a postupné osamostatňování se v jízdě. Vždy se začíná rozcvičkou, pokračuje se sérií zábavných cvičení a nechybí motivační hry a pomůcky pro zpestření výuky.

Kurzy jsou určeny pro děti od 4 let, malí sportovci jsou rozděleni do skupin podle svých dovedností, aby se mohli zlepšovat ve svém vlastním tempu a pohyb jim dělal především radost.

Termíny a místa konání:

Monkey's Gym Galerie Harfa, Praha 9: sobota 14. 9., 5. 10. a neděle 29. 9., vždy od 9:30 do 13:00

Monkey's Gym OC Šestka, Praha 6: neděle 22. 9. a 6. 10., vždy od 9:30 do 13:00

Monkey's Gym Westfield Chodov, Praha 4: sobota 21. 9. a 12. 10., vždy od 9:30 do 13:00

Přihlášky a více informací: www.monkeysgym.cz.