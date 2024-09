AoW: Upside Down mezinárodní wrestlingová show

Art of Wrestling vstupuje do roku 2025 s novou akcí hned již v lednu. Nenechte si ujít mezinárodní wrestlingovou show AoW: Upside Down v neděli 26. ledna 2025. Předprodej vstupenek začíná 9. září 2024.

Art of Wrestling (AoW) funguje od roku 2017 a láká návštěvníky, kteří se rádi odreagují a nechají se pohltit dějem. Na těchto mezinárodních wrestlingových akcích se dočkáte skvělých sportovně laděných zápasů, překvapivých zápletek, legračních momentů i vyhrocených sporů. Do wrestlingu totiž patří zábava, intenzita, akrobacie, bizarnosti, komediální prvky, divadlo a velká interakce s publikem. Právě fanoušci AoW dokážou svojí výjimečnou interakcí vytvářet jedinečnou atmosféru.

AoW láká wrestlery z různých koutů Evropy a dává prostor jak hvězdám se zavedeným jménem, tak novým zajímavým talentům. Na zápasnické kartě se objevují i čeští a slovenští zástupci.

Na akci Upside Down se představí také zbrusu nový šampion Art of Wrestling, který byl korunovaný na zářijové akci AoW: Horizons. Lednová wrestlingová show také přichystá jeden speciální zápas.