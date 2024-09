Prague Sounds 2024 přinese do Prahy to nejlepší z mezinárodní hudební scény. Od 3. do 20. listopadu rozezní hlavní město hvězdy jako trojnásobný držitel Grammy Branford Marsalis se svým kvartetem, londýnská saxofonistka Nubya Garcia nebo experimentální ikona elektronické scény Oneohtrix Point Never.

Festival Prague Sounds 2024 nabídne velká světová jména jazzu, soudobé vokální hudby, elektroniky, alternativního hip hopu i world music na pomezí s klasikou, české premiéry a unikátní jednorázové projekty.

Mezi vystupujícími bude excelentní klavírista Tigran Hamasyan, propojující jazz s arménskou lidovou hudbou, a dále také průkopnický vokální soubor Roomful of Teeth. Americký alternativní rap přivezou Moor Mother, billy woods a McKinley Dixon. Jihoafrický violoncellista Abel Selaocoe s britským Manchester Collective představí fúzi klasiky, jazzu a africké hudby.

Jedním z vrcholů bude jedinečný koncert, na kterém David Koller a Richard Müller vzdají poctu legendárnímu Karlu Krylovi v Rudolfinu.

Zdroj fotky: FB Prague Sounds