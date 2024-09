Loutky v nemocnici – Malý princ

MALÝ PRINC - I když letadlo ztroskotá a vypadá to opravdu beznadějně, stačí jen jiskřička fantazie a blízkosti někoho, kdo nás má rád, kdo vysloví tu známou větu, že: „To, co je důležité, je očím neviditelné.“ A my se rozběhneme napít ze studny ukryté kdesi v poušti a dostaneme znovu sílu. Opravíme letadlo a poletíme dál. A i když Malý princ nezůstane s námi, přece ho uslyšíme, jak se chechtá z jedné maličké hvězdy nad naší hlavou. Je přece tady … je pořád mezi námi… pro ty, kdo vědí, že správně vidíme jen srdcem.