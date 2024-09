BARRA, Electra5, Reinis Jaunais (LV)

BARRA - Mladá písničkářka, míchající indiefolk s popem. Vystupuje sama i s doprovodnou sestavou.

3.9. 2024 vydává EP First We Pray“, které nahrála spolu s producentem Scarceboyem// Arturem Országem. Celé album se odkazuje na život v Portugalsku, kde BARRA několik let žila, a kde tyhle písně napsala.

ELECTRA5