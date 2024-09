Divadelní společnost Nosálci.cz – Digitime

Tvoříte? Máte nápady? Jste kreativní? NA MOBILU? Stáhněte si aplikaci Digitime. Ale rychle! Jinak si aplikace stáhne vás.

Představení Digitime zpracovává aktuální téma digitální zamořenosti v době lockdownu a mimo ni. Jedná se o symbiózu hudebního, pohybového a loutkového divadla zaměřenou na děti školního věku. Je to reakce na problém, který má reálné hluboké následky na dětském psychickém zdraví. Studie ukazují, že nadužívání chytrých telefonů způsobuje deprese, úzkosti, nespavost, těžké začlenění do kolektivu, neschopnost udržet pozornost, obezitu a mnoho dalších vážných zdravotních problémů. Tato inscenace akcentuje potřebu společenského života, přítomnost humoru a aktivního zapojení do vnějšího světa.

Námět, scénář, režie, hrají: Ondřej a Jana Nosálkovi

Scénografie: Světlana Conti Padao

Loutky: Miroslav Trejtnar, Jana Nosálková

Výroba scény: Jaroslav Císl

Hudba: Marek Doubrava, Ondřej a Jana Nosálkovi