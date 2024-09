V rámci cyklu „KONCERTY NA DLANI“. Kapelu Bárka tvoří violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou. Oba muzikanti působí desítky let v renomovaných profesionálních orchestrech, kromě toho si však přáli hrát i skladby podle svého výběru, a to v malém obsazení, bez not a dirigentské taktovky. Zaměřují se hlavně na evergreeny a filmové melodie.

Akce pořádá KULTURNÍ CENTRUM 12 A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 V RÁMCI PROGRAMU DVANÁCTKA KULTURNÍ

Prodej vstupenek na akce ve Viničním domku v KC „12“.

Rezervace vstupenek na Bárku: 778 482 787, 241 773 832, jara@kc12.cz

Online vstupenky www.ticketlive.cz