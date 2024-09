Výlet – kamarádská MINI road – movie - Začátky představení v 9:30 a v 11:00. Jízda po prvních vjemech a dojmech pro děti od 10 měsíců do 3 let. Batolecí cesta kolem Země z pokojíčku až na kraj světa. Výprava do neznáma, na které čekají malá i velká dobrodružství. Hra je nejkratší cestou k lidskému srdci, fantazie je lehká jako pírko a měsíc je oko do duše indiána.

Délka představení Výlet – kamarádská MINI road – movie : 35 minut

Hrají: Tomáš Alferi, Tereza Karásková, Pavel Zikmund

Vstupné: 140 Kč

Každý divák (dospělý i batole) potřebuje svoji vstupenku.

Diváci si mohou přinést polštářek nebo deku.

Nutná rezervace: tel. 778 482 787, 241 773 832, jara@kc12.cz

Online vstupenky www.ticketlive.cz