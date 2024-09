Zažít město jinak – Praha Moskevská

I nejnovější přírůstek do rodiny Kro Kitchen - Kro Vršovice se snaží navázat dobré sousedské vztahy a trochu ozvláštnit, co se na Praze 10 děje. Stejně jako minulý rok pro Vás připravujeme v rámci akce Zažít město jinak spolupráci s kamarády z Never Enough, kteří z JZP přivezou nejen svoje super komfi a zábavné oblečení, ale i DJs kteří se u nás po celý den postarají o tu správnou atmosféru.

Kromě toho se u nás jako obvykle bude vše ostatní točit kolem jídla a pití - Alma Wines a jejich super selekce naturálních vín, výroba koktejlů, kvásková pizza, nějaký vymazlený street food od našich kuchařů a mnoho dalšího, abyste si mohli užít spolu s námi poslední hezké slunečné dny v rámci akce Zažít město jinak.

Zdroj fotky: Zažít město jinak