Volná jízda vol. 3: festival čisté improvizace

Divadlo, které vzniká doslova a do písmene teď a tady. Inscenace, která se utváří přímo před zraky diváků. Žádné kategorie, žádná disciplína, volná jízda. Žádná domluva, žádná zkouška, žádný text.

Performeři vstoupí na jeviště a „začnou se dít věci“. Jen improvizátoři, diváci a čas.

PROGRAM Volná jízda vol. 3: festival čisté improvizace

ČTVRTEK 12.9.

19:00-21:00 Improvizační masterclass s Jiřím Havelkou aneb Všímej, vnímej a užívej – workshop není zahrnutý v ceně celodenní, ani celofestivalové vstupenky

PÁTEK 13.9.

15:00-18:00 Kudy chodí klaun: Workshop s Filipem Kardou – workshop není zahrnutý v ceně celodenní, ani celofestivalové vstupenky

18:30-19:30 Vosto5: Stand’artní kabaret

20:30-21:30 Činohra NdBrno – Improvozovna

SOBOTA 14.9.

15:00-16:00 Instantní Gaučink

16:30-17:30 My kluci, co spolu chodíme: Svědomitě nepřipraveni

18:30-19:30 Husa na provázku: Změna programu vyhrazena

20:30-21:30 Simona Babčáková a její improvizační skupina NO A!

Cena vstupenek:

Jedno představení: 270 Kč

Celý den I pátek: 450 Kč I pro studenty 350 Kč

Celý den I sobota: 850 Kč I pro studenty 700 Kč

Celý festival: 1 100 Kč I pro studenty 900 Kč

Zdroj fotky (Volná jízda vol. 3: festival čisté improvizace): Vzlet Praha