Zahájení sezóny a vernisáže: Jakub Bachorík a Veronika Zapletalová

Zveme vás na vernisáž dvou samostatných výstav v jeden den.



Banner na fasádě Vzletu:



Jakub Bachorík: CHAOS 2.0 HQ

Osmá malba ze série NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie zobrazuje řídící středisko konspiračních teorií a největší světový generátor chaosu 2.0., ze kterého putují narativy do celosvětového internetu. Když vezmeme v potaz, že se naše životy odehrávají v neřízeném chaosu na letícím kameni cestou vesmírem, tento generátor utváří obskurní realitu nad tím vším. Generátor pracuje podobně jako CERN a na podobném principu jako vzniknul velký třesk. Několik sobě zcela vzdálených informací se po srážce spojují a generují konspirační narativy, které pak nejen po síti prolétají do celého světa.



Velké foyer:



Jakub Bachorík: NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie 2.0

Série maleb NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie se zabývá fenoménem konspiračních teorií a myšlenkou, jak by vypadal svět, kdyby byly všechny spiknutí pravdou. Tato otázka je zkoumána skrze sérii osmi velkoformátových akrylových maleb, umístěných na reklamních bannerech, které zmizely z veřejného prostoru, aby mohly vyprávět tyto narativní fantasmagorie. 7 hlavních maleb, které vznikly jako diplomová práce v roce 2021 v ateliéru Ilustrace a Grafiky na pražské UMPRUM pod vedením Juraje Horvátha doplňuje nová osmá malba nesoucí název CHAOS 2.0 HQ, která uzavírá tuto sérii pohledem do řídicího střediska konspiračních teorií.



Jakub Bachorík (*1994) je ilustrátor a hudebník, pochází z Prostějova. Vystudoval Ateliér ilustrace a grafiky na UMPRUM. Věnuje se knižní ilustraci, přispívá do časopisů, maluje v podchodech, občas se věnuje komiksu. Kreslí, co je kde třeba. Od divadelních plakátů, přes dětské knihy a literaturu pro dospělé, až po vlastní tvorbu v podobě autorských knih a plakátů. Je vášnivým fanouškem science fiction, motorsportu, bizarních narativů a záhadných světů.



Galerie Rohovka:



Veronika Zapletalová: Lesnění

Pro galerii Rohovka ve Vzletu připravila akvarelové malby krajiny a záznamy staveb, které volně navazují na předchozí fotografické Chatařství a na inkoustové malby ze série Domy…? Sleduje krajinu a stopy lidských staveb v ní. Od popisnosti fotografií bizardních chat se dostává k domům, které jsou méně efektní, ale o to víc známé a k nezaostřenému, dekompozičnímu, trochu mimorozumovému vnímání volného prostoru a času. Tématem je stále hledání propojení s krajinou, domem, místem a s nimi souvisejícím štěstím a klidem. Malby vznikají většinou v terénu, velkou roli hraje náhoda, počasí, vlhkost, vítr, schnutí.



Veronika Zapletalová (*1971) studovala VŠUP v Praze v ateliéru intermédia u Adély Matasové a absolvovala na sochařství u Kurta Gebauera, studovala a nakonec nedokončila Dějiny umění na FFUK v Praze a fotografii v ITF v Opavě. Absolvovala EX Oriente Film/DOKweb pro režiséry a producenty dokumentárních filmů s filmem Chatařství a stáže v ateliéru malby na L.E.N.S.A.D. v Paříži, na ABK v Maastrichtu a malbu u Františka Hodonského na AVU. Veronika Zapletalová pracuje mezioborově, pohybuje se mezi malbou, sochou, instalací, fotografií a filmem a do krajiny zasahuje. V posledních letech se vrací k malbě.