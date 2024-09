Probudili jsme Mečislavku, probudili jsme Fidlovačku… Probudíme i Jezerku! Můžete se těšit na další pokračování oblíbené sousedské slavnosti Zažít město jinak, tentokrát ve známém parku, který ovšem stále ještě zdaleka nerozvinul svůj potenciál. A to je něco, co my umíme!

Akce Zažít město jinak je založená na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních.

Zdroj fotky: Zažít město jinak