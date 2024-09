Náplavkőőő: festival maďarských chutí

Jaký je rozdíl mezi gulášem a perkeltem? Pálí čabajka? A uherák? Co dávají v Maďarsku na langoš? V čem spočívá kouzlo tokajského? A co s tím má společného Rubikova kostka? Gastronomický a kulturní festival Náplavkőőő nabídne od 13. do 15. září na pražské Náplavce nejautentičtější chutě a vůně Maďarska. A ano, bude i divoký čardáš!

Festival Náplavkőőő proběhne v pátek (13. 9.) od 13 do 22 hod., v sobotu (14. 9.) od 10 do 22 hod. a v neděli (15. 9.) od 10 do 16 hod.

Na místě bude bezmála 40 stánků, které budou nabízet teplé i studené delikatesy, koření, víno a další ukázky maďarské gastronomie a kultury v té nejautentičtější podobě. Zúčastní se výhradně držitelé značky Hungarikum, která garantuje, že vše, co na místě ochutnáte nebo uvidíte, bude opravdové jako v Maďarsku. Na Náplavkőőő nebude žádné vstupné, platit se bude jen útrata u jednotlivých stánků (přes Qerko i bezhotovostně).

Rok 2024 je také rokem Rubikovy kostky. Tento světoznámý a velmi populární hlavolam vynalezl maďarský sochař a architekt Ernő Rubik v roce 1974, takže letos slaví 50. výročí. Hraví návštěvníci se mohou zúčastnit soutěže v jejím skládání. Lákavou hlavní cenou bude Rubikova kostka podepsaná samotným vynálezcem.

Na festivalu budou představeny také nejatraktivnější a dobře dostupné turistické cíle v Maďarsku, jakými jsou Budapešť, Balaton a proslulé lázně. Náplavkőőő tak poslouží i jako chutná pozvánka do Maďarska nejen za skvělou gastronomií.

Akci pořádá Lisztův institut – Maďarské kulturní centrum v Praze, který je nejvýznamnějším zprostředkovatelem maďarské kultury, vzdělávání a vědy v České republice.

Seznámit se se značkou Hungarikum a naladit se na Náplavku bude možné už v předstihu. Od 4. září do 2. října se totiž v Lisztově institutu koná putovní výstava Hungarika kolem světa. Hungarikum je komplexní termín, který zahrnuje klíčové prvky maďarské kultury v širším smyslu slova od gastronomie, přes umění až třeba po maďarské psí plemeno.