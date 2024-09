Terne Čhave & Two Men

Ve středu 13. listopadu 2024 od 20:30 se Malostranská Beseda stane dějištěm společného koncertu dvou kapel, které spojuje dlouholeté přátelství – Terne Čhave a Two Men.

Začátky hradeckých TERNE ČHAVE sahají do 80. let minulého století a prošli si cestou od akustického romského folku k současné výbušné, rockově nadupané sestavě. Krátce po začátku nového milénia se kapela natrvalo usadila na podiích českých festivalů a pověst o jejich elektrizujících vystoupeních také přesáhla hranice ospalé české kotlinky.

Shodou okolností zhruba v té době vznikli na Olomoucku TWO MEN. Zpočátku akustické duo, stojící na zvuku kytaristy s cikánsko jazzovým úderem do strun a nezaměnitelném hlasu charismatického frontmana (Jiřin Jirák, dnes Nylon Jail) postupem času vykrystalizovalo v pětičlennou formaci, hrající acoustic alternative music, o které někdo řekl, že to jsou čeští The Frames.

Společné turné se koná u příležitosti vydání debutového alba Two Men.