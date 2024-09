Malone // Valdemar on the run: křest alba

Ve čtvrtek 7. listopadu 2024 od 19:00 vystoupí v Malostranské Besedě kapely Malone a Valdemar on the Run.

Malone je mladá pětičlenná skupina, která si získává fanoušky svou směsí popu a alternativních žánrů. Valdemar on the Run je pop-rocková formace s přesahem do blues a funku. Jejich hudba je pestrou paletou pocitů a pohledů na svět, které se spojují v osobitém hudebním vyjádření.