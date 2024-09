Odvážná cesta medvídka pandy do srdce Afriky

Nejlepší kamarádka mladého pandího medvídka Pinga, vzácná dračice Jielong, je unesena do Afriky. Medvídě neváhá ani minutu a vydává se na dalekou cestu, aby svou nejlepší kamarádku vysvobodilo.

Po nebezpečné plavbě přes oceán se Ping dostane na vzdálený kontinent, který pandy vůbec neznají. Tam se musí spolehnout na svůj důvtip a několik nově nalezených přátel a zachránit Jielong před zlým lvem a jeho nohsledem. Animovaný rodinný film Medvídek panda v Africe (Panda Bear in Africa) o ochotě ignorovat své vlastní potřeby a jít třeba až na konec světa, abychom ochránili své blízké, uvede do českých kin společnost Bohemia Motion Pictures už od 12. září 2024.

Tento animovaný rodinný film přinese na filmová plátna dobrodružnou cestu fantaskním světem obydleným mluvícími zvířaty, bez lidí, zemí, hranic, vlád a armád. Jeho tvůrci prostřednictvím daleké cesty pandího mláděte svým divákům pořádně podráží bránice, ale upozorňují také na to, jak je důležité tolerovat cizí národy a kultury, jejichž příslušníci jsou sice jiní než my, ale to neznamená, že se jich musíme bát.

V českém znění se představí Jan Škvor, Martin Sobotka, Petra Hobzová, Zbyšek Horák, Hynek Hoppe, Sabina Rojková a další.

Zdroj fotky: FB Bohemia Motion Pictures