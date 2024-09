Klaus Kugel & Pavel Hrubý trio Romanovská/Tichý/Hrubý

Zvukový čaroděj Klaus Kugel se vrátí hned ke dvěma českým spolupracím zároveň. Výrazná osobnost evropské improvizační scény, německý bubeník a hráč na netradiční zvukové objekty Klaus Kugel, u nás už vystupoval a vydával alba v duu s Pavlem Hrubým i s triem Anna Romanovská / Petr Tichý / Michal Hrubý. Během dvojkoncertu v pražském Atriu budeme mít 4. prosince 2024 možnost účastnit se dalšího dobrodružství niterné hudební komunikace členů obou projektů.

Vystoupení dua Klause Kugela s hráčem na dřevěné dechové nástroje Pavlem Hrubým bude navíc zároveň i křtem desky. Dva originální hudebníci se dali dohromady v roce 2019, kdy vystoupili v rámci pražského Free Jazz Festivalu a královéhradeckého festivalu Jazz Goes To Town. A právě záznam druhého z koncertů nedávno vyšel pod názvem Going Where The Wind Takes It u prestižního slovenského labelu Hevhetia.

Zdroj fotky: Fb Atrium Žižkov