Shalosh budou svojí hudbou vyprávět Příběhy o Utopii. Ač v reálném světě utopie nefungují, v muzice jich zjevně dosáhnout lze. Do Prahy se vrací Shalosh, izraelské klavírní trio, co hraje „jako jeden muž“. Muzikanti si předsevzali, že nikdo nebude ten hlavní, ale postaví svoji hudbu na dokonalé komunikaci rovnoprávných osobností. Aktuální album Tales Of Utopia představí v idylické souhře 1. listopadu 2024 v Atriu na Žižkově.

Ačkoliv se Shalosh vracejí do Česka pravidelně, vždy dokáží znovu překvapit novým repertoárem, potěšit čerstvými hudebními vizemi s důrazem na nápadité, vkusné a přitom chytlavé melodie. Jejich poslední titul Tales Of Utopia je koncepční a obzvláště vydařený.

Zdroj fotky: Fb Shalosh v Praze