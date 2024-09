Film a architektura: The Architects of Hope: The First Steps in Rebuilding Ukraine

The Architects of Hope: The First Steps in Rebuilding Ukraine / Paul Thomas / Velká Británie, 2024 / 75 min / anglicky, ukrajinsky, anglické titulky – Zatímco Rusko pokračuje v destrukci ukrajinských měst, ukrajinští architekti usilují o jejich obnovu. Jak nyní postupovat? Řada ambiciózních projektů v současné situaci již nedává smysl a objevují se nové nároky na stavby i veřejný prostor. Budovy by měly být stabilní a odolné a lépe přístupné pro lidi s válečnými zraněními.

Snímek The Architects of Hope: The First Steps in Rebuilding Ukraine sleduje pět předních ukrajinských architektů, jak se se situací vyrovnávají – hledají nové prostory pro svá zničená studia, přehodnocují svůj dosavadní přístup k práci a hlavně nepolevují ve svých snahách o obnovu či transformaci oblastí postižených válkou. Pro architekty není naděje jen zbožným přáním, ale nutností k realizaci vize budoucí podoby měst.

Hosty večera jsou režisér Paul Thomas a architektka Kateryna Yarova.

Zdroj fotky: Fb The Architects of Hope: The First Steps in Rebuilding Ukraine