Září je obdobím, kdy se děti vracejí zpět do školních lavic, a s tím přichází i zvýšená potřeba zajistit jejich bezpečnost na cestách do školy a zpět. Právě proto jsme pro vás ve spolupráci s MČ Prahy 4 připravili kampaň "Bezpečně do školy".

Cílem kampaně je pomoci dětem i jejich rodičům získat potřebné dovednosti a vědomosti pro zvládání nebezpečných situací, které mohou nastat během každodenního pohybu ve městě. Všechny akce v rámci kampaně Bezpečně do škol jsou zdarma ! V rámci této osvětové kampaně jsme pro vás připravili sérii praktických workshopů a přednášek, které jsou přizpůsobeny různým věkovým kategoriím dětí i rodičů. Programy jsou navrženy tak, aby byly interaktivní, zábavné a zároveň poučné.