Alessandro Safina

Safinův jedinečný hlas, přirozený šarm a tvůrčí odvaha ho proslavily po celém světě. Prováděl operní árie a snil o tom, že klasické umění učiní srozumitelným i pro běžného posluchače. Díky tomu se zrodil nový žánr, který sám umělec později nazval "operní rock" - styl, který v sobě spojoval prvky pop music, akademického zpěvu, soulu a muzikálu.

Velký úspěch zaznamenal Safin v Nizozemsku, když se zúčastnil koncertu The Night Of The Proms. Singl Luna z alba "Insieme a te" se udržel 14 týdnů na vrcholu nizozemské hitparády. Samotné album vyšlo ve více než 30 zemích, v Brazílii a na Tchaj-wanu se stalo zlatým a v samotném Nizozemsku čtyřikrát platinovým. Od té doby Alessandro světu daroval ohromující duety se Sarah Brightman, Eltonem Johnem a Ewanem McGregorem, Barbarou Hendricks, Sumi Cho a dalšími umělci. Kromě pěvecké kariéry se Safina objevila ve filmech a podílela se na nahrávkách soundtracků (například k filmu Baze Luhrmanna "Moulin Rouge!").

V současné době vystupuje slavná tenoristka na nejlepších světových pódiích - ve Velké Británii, Irsku, Itálii, Brazílii, Kanadě, Koreji, USA, Francii, Nizozemsku a dalších zemích.