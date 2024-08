Nintendo herní zóna v OC Letňany

Zveme vás do světa ikonických hrdinů Nintendo, kteří ožijí v herní zóně v OC Letňany v pátek 30. srpna a v sobotu 31. srpna.

Poznejte kouzlo her jako Super Mario Bros. Wonder, kde vás čeká dobrodružství plné napínavých skoků, nebo si vychutnejte rychlost a adrenalin v Mario Kart 8 Deluxe.

Zapojte se do zápasu v Mario Strikers: Battle League Football a staňte se mistrem hřiště nebo objevte nové proměny Princezny Peach v hře Princess Peach: Showtime!

Čeká na vás jedinečný herní zážitek plný radosti a soutěžení. Přijďte 30. a 31. srpna od 9 do 21 hodin do OC Letňany a ponořte se do světa zábavy! Herní zónu naleznete v přízemí u prodejny L’Occitane.