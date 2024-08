Lezecké dobrodružství s Adamem Ondrou ve Westfield Chodov

Letní prázdniny jsou v obchodním centru Westfield Chodov ve znamení sportu a akce Lezecké léto. Spoluautorem a patronem lezecké stěny je nejlepší český lezec Adam Ondra, který předvedl skvělý výkon na letošních olympijských hrách. Nyní přichází svůj lezecký um předvést i do Westfield Chodov! Návštěvníci mohou zkusit s olympionikem poměřit své síly již 31. srpna od 12 hodin.

Návštěvníci se mohou těšit na dojmy z letní olympiády v Paříži, lezeckou exhibici či autogramiádu. Ti odvážnější si budou moci s Adamem Ondrou porovnat lezecké dovednosti na samotné stěně nebo v rámci tzv. grip challenge (setrvání v úchopu) a soutěžit tak o pěkné odměny. Každá snaha se cení, a proto i vyhrát může úplně každý!

Autogramiádu doplní i Aneta Loužecká, mistryně světa v ledolezení. Fanoušci si mohou připravit na oba hvězdné hosty dotazy a na památku se s úspěšnými sportovci vyfotit.

Návštěvníci mohou lezeckou stěnu na bouldering ve Westfield Chodov, na jejíž přípravě a stavbě se autorsky právě Adam Ondra podílel, následně navštívit až do konce prázdnin. Stěna je přístupná veřejnosti vždy od čtvrtka do neděle, a to zcela zdarma. Na místě je proškolený personál, který dbá na maximální bezpečnost všech lezců a je vždy připravený poradit úplným začátečníkům, ale i pokročilým lezcům.

Program akce:

Start: 12:00

DJ, moderátor zve návštěvníky na soutěže, volné lezení s instruktory

po celou dobu programu funguje Grip Challenge od SENS

14:00

uvítání Adama Ondry na Westfield Chodov

Q&A s Adamem, zhodnocení LOH a jeho plány na zbytek sezóny

15:00

poměření sil s Adamem Ondrou pro výherce online soutěže

15:30

exhibice Adama Ondry

soutěž pro diváky od Adama Ondry

16:15

menší Q&A a autogramiáda, focení s Adamem Ondrou

17:00

rozloučení s Adamem, volné lezení pro návštěvníky, soutěž

18:00