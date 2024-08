Marshall uvádí Gershwina a Bernsteina

Všestranný britský hudebník Wayne Marshall je mezinárodně uznávaný jak za dirigentským pultem, tak u kláves klavíru či varhan. Pražské publikum si ho určitě pamatuje ze skvělého koncertního provedení Gershwinovy opery Porgy a Bess v jedné ze sezon rozhlasových symfoniků. Nyní se vrací s Bernsteinovou starozákonní symfonií z roku 1944 a s další hudbou George Gershwina.

Ten byl prvním, kdo dokázal opravdu geniálně prolnout afroamerickou hudbu s evropskou operou – vlastně přesně podle předpovědi Antonína Dvořáka, který během svého pedagogického působení v New Yorku v roce 1892, pouhé čtvrtstoletí po zrušení otroctví v USA, prohlásil, že základem původní americké skladatelské školy, má-li vzniknout, by se měly stát především černošské melodie a písně.

Gershwin v osmnácti vydal svůj první šlágr a o tři roky později mu už na Broadwayi hráli první celovečerní komedii. V roce 1924 pak do koncertního dění prorazil naplno Rapsodií v modrém, která nečekaným způsobem otevřela možnosti nového kombinování dvou světů – prvků jazzové a klasické hudby. Nové intonace a rytmy černošského jazzu chtěl Gershwin spojovat se světem vážné hudby opakovaně. Skladby jako Klavírní koncert, Druhá rapsodie a Kubánská předehra se mu povedly, ale úspěch Rhapsody in blue přece jen už nepřekonaly. Nepodařilo se to ani jazzem ovlivněné symfonické básni Američan v Paříži, využívající orchestr s celestou, saxofony a automobilovými klaksony.

Program:

George Gershwin: Druhá rapsodie 15 min.

George Gershwin: Američan v Paříži 16 min.

přestávka 20 min.

Leonard Bernstein: Symfonie č. 1 „Jeremiáš“ 25 min.

Obsazení: