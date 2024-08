Jen tak hvízdnout - Flétna příčná, napříč

Flétna, coby královský nástroj, ale také nástroj pastýřů, jeden z nestarších nástrojů v historii lidstva. Jediný z rodiny dechových nástrojů, do kterého stačí jen dýchnout a vznikne tón. Žádný třtinový plátek, žádný nátrubek ani jiná pomocná zařízení na tvorbu tónu. Ale každý flétnista by Vám potvrdil, že není dýchnout jako dýchnout.

Rozeznít tón na příčnou flétnu znamená správně zformovat rty, opřít dech o bránici a trefit se do malého otvoru v hlavici nástroje. Samozřejmě, cvičení dělá mistra. Tak je to s každou věcí, kterou člověk myslí vážně. A protagonisti dnešního večera to mysleli s hrou na tento nástroj velice vážně. Jinak by nebyli členy tohoto špičkového orchestrálního tělesa. Pojďme tedy společně přijít na to, jaký je rozdíl mezi tím, jen tak si zapískat, anebo vytvořit ušlechtilý a krásný flétnový tón sloužící k interpretaci hudebních děl napříč staletími.