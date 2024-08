Pocta Sokolům

Vraťte se s námi zpět v čase do míst, kde se psaly sokolské dějiny, a zavítejte do útrob jednoho z největších stadionů světa. Stadion vznikl díky iniciativě České obce sokolské a za jeho konceptem stál stavební inženýr a člena Sokola Ludvík Čížek. Příběh stadionu se začal psát v roce 1926, kdy se na Strahově konal VIII. všesokolský slet. Tehdy se ještě jednalo o stavbu s provizorními dřevěnými tribunami. Areál Velkého strahovského stadionu doznal v průběhu desetiletí různých úprav a dostaveb, na kterých se podílela celá řada architektů.

Prohlídka vás zavede do prezidentského salonku, na tribuny i do míst, kde kdysi stávala Brána borců a později odtud z tzv. skleníku komentovali novináři program na cvičišti. Na vrcholcích tribun se necháme okouzlit nezapomenutelným panoramatem. Oproti standardní prohlídce Velký strahovský stadion – z tribuny na trubunu je tato rozšířena a obohacena o doplňující výklad o začátcích Sokola a jeho roli pro československý stát. Připomeneme si slety, které se zde uskutečnily, a navštívíme nová místa, která nejsou zařazena do běžné trasy.

Nutná rezervace vstupenek předem.