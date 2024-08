Škoda rány, která padne vedle - Koncert bicích nástrojů

Tak, jako je tlukot srdce součástí života, tak je rytmus přirozenou součástí hudby. Rytmus je v člověku zakódován a bicí nástroje jsou tu s námi odjakživa. Každé dítě chtělo hrát na bubínek. Ať to byly máminy hrnce a pokličky v kuchyni nebo opravdický buben. Jsou ovšem mezi námi lidé, kterým tato touha a potřeba dělit přesné časové úseky do rytmických modelů vydržela až do dospělosti. Nejde však o žádnou matematiku, ale o krásnou a magickou hudbu, kterou nám zprostředkují hráči SOČRu ze skupiny bicích.

Skupina bicích nástrojů SOČRu

Ivan Hoznedr

Tibor Adamský

Šimon Veselý

Ladislav Bilan

Jakub Tengler