Petra Ernyei Quintet

Zpěvačka Petra Ernyei vydala v prosinci roku 2021 album písní židovských autorů - To jsem já – This Is Me spolu s kytaristou Adamem Tvrdým a basistou Petrem Dvorským. Vybrala krásné jazzové, židovské, sefardské i muzikálové písně, které na tomto koncertě zazní ve větším hudebním obsazení.

Zazní tradiční sefardská Scalerica de Oro, slavná Papa, Can You Hear Me? od Barbry Streisand či hebrejská píseň Hine Ma Tov Umanaim a mnoho dalších. Petra Ernyei se narodila v Praze, maminka Češka a tatínek narozený v Anglii maďarsko-slovenským rodičům. Vyrůstala v hudebním prostředí, v 18 letech nastoupila do známého Originálního Pražského Synkopického Orchestru. Následoval swingový orchestr, založení vlastního jazzového Petra Ernyei Quartetu. Nyní má Petra několik skvělých projektů - Petra Ernyei & Jazz Six nebo již zmiňované písně židovských autorů.