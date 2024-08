Mozart na druhou

Wolfgang Amadeus Mozart byl zázračným dítětem a v dospělosti hudebníkem zaměstnaným v kapele u arcibiskupa v rodném Salcburku.

Spolu s Haydnem a Beethovenem se stal nejtypičtějším reprezentantem vídeňského hudebního klasicismu, svým individuálním tvůrčím přístupem k podnětům i ke kompozičním normám však svou dobu v mnoha směrech překračoval.

V první polovině 80. let, už ve Vídni, napsal rozsáhlou Mši c moll, kterou pak uvedl v premiéře v Salcburku. Stalo se tak během návštěvy, kdy přijel otci představit svou novomanželku. Později, v roce 1788, napsal během několika týdnů dvojici zásadně rozdílných mistrovských symfonií – čtyřicátou v temnější tónině g moll a následující jedenačtyřicátou v rozjásané tónině C dur.

Dirigent Václav Luks je přední český specialista na historicky poučenou interpretaci starší hudby, zakladatel a umělecký vedoucí orchestru dobových nástrojů Collegium 1704. Spojení rozhlasových symfoniků s ním a s vokální částí jeho souboru slibuje v obou Mozartových dílech mimořádný průnik užití moderních nástrojů se vzrušující estetikou oživování někdejšího zvuku a hudebního výrazu.

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 40 g moll 35 min.

přestávka 20 min.

Wolfgang Amadeus Mozart: Mše c moll 60 min.

Obsazení: