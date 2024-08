Unifest 2024

Čtvrtý ročník festiválku, pořádáného Kulturním magazínem UNI. Opět proběhne na dvou open-air a jedné vnitřní scéně břevnovského klubu Kaštan.

Vystoupí:

NOVEMBER 2nd (CZ)

Kapelu November 2nd založili koncem 90. let v Hranicích zpěvačka a kytaristka Saša Langošová a kytarista Roman Helcl. Už debutová nahrávka Midnight Desert jim přinesla nominaci na cenu Anděl pro nováčka roku. Jejich druhé album Little Miss Behavin' & The Troublemakers si zas vysloužilo nominace na výroční ceny televize Óčko v kategoriích Nejlepší česká zpěvačka a Nejlepší český pop. Po letech fungování mají za sebou úspěšná turné po Evropě a USA, a předskakovali takovým jménům jako jsou Alanis Morissette, Suzanne Vega, Spin Doctors, Bryan Adams nebo David Gahan. Zatím poslední eponymní deska z roku 2023 získala Cenu Anděl za Album roku.



BABA IAGA (SWE)

Od svého vzniku v roce 2017 jsou ve zvláštní symbióze s rodným městem Stockholm. Jak ovlivňují, tak jsou ovlivňováni jeho chladnou, drsnou a zároveň vstřícnou undergroundovou sférou. S rytmy, kterým nechybí ani taneční potenciál,

se jejich hudba pohybuje na pomezí hlučného post-rocku, kraut-rocku a punku. Kdybyste se jich však zeptali, řekli by vám to jednoduše; "Hrajeme rock'n'roll". V roce 2022 se rozhodli vystoupit ze stínu rodného kraje a poprvé vyrazili na větší turné končící v Kodani, které mělo úspěšné reakce, takže se letos v září vydají na turné po Evropě znovu, tentokrát na podporu aktuálního debutového alba.

JAMES HARRIES (GB/CZ)

Písničkář původem z anglického Manchesteru, od roku 2000 usazený v Praze, odkud ale vyráží koncertovat po celém světě. Jeho hudební styl lze těžko zařadit, sám říká, že hraje něco mezi folkem, rockem a country, ale je úspěšný i na popové scéně. Nahrál osm řadových alb, které jsou oceňované kritiky po celém světě. Jako první na světě natočil své album s názvem „Voice Memos: a collection of songs I recorded on my phone" na mobilní telefon a umístil ho ke stažení na své webové stránky. Jeho hudba se také často objevuje ve filmech a jeho písně zní ze snímků Snowboarďáci, Bobule, Rafťáci nebo Lidice.

KALLE (CZ)

Táborské duo Veroniky a Davida Zemanových je pověstné skladbami prodchnutými intimní atmosférou a silnými emocemi. Původně vznikli v roce 2013 jako vedlejší projekt ke kapelám Nod Nod a Veena, časem je ale přerostli svým ohlasem i častým oceňováním jejich nahrávek - zatím vydali čtyři alba, z nichž tři získala Cenu Anděl. "Svým rozvážným klidem nastavují zrcadlo světu v křeči. Letní nahrávky s podzimní atmosférou vynikají vkladem autorské dvojice, která reflektuje své unikátní skladatelské i životní zkušenosti. Po vzoru magického realismu prolínají skutečnost s fantazií v uhrančivý slowcore hudební proud," napsali o nich.



YS (CZ)

Pamatujete Leto? Ys si drze zabrali jimi uprázdněnou pozici. Ys jsou Lenka (ivy z, Billow) a Orel (Planety, Prohra Praha). Spolu tvoří, experimentují se zvukem i formou, proplétají dreampopové a krautrockové linky a vždy dokážou překvapit, do jakých sfér až jejich hudba dopluje...

ZAPOMĚLSEM (CZ)

Hudební projekt Zapomělsem, za kterým stojí brněnsko-jesenický songwriter Aleš Macenauer, zaujal v roce 2021 českou alternativní scénu albem Měsíc ve váze. Původní folková estetika se z jeho druhé desky Jesnou z roku 2023 vytrácí a album se posouvá k elektronickému zvuku, jemuž dominují syntezátory, taneční beaty a post-punkové kytary. Autor si zde zachovává svůj příznačný písničkářský rukopis, produkcí se však tentokrát přenáší na parket „smutné diskotéky“. Vlajkový singl Smál jsem se a hvězdy padaly stále rotuje na stanicích jako Radio 1 a Radio Wave, některé další skladby se objevily např. i na Radiu Proglas.



TEREZA HRABINI (CZ)

Nenápadná ale uhrančivá brněnská písničkářka loni debutovala albem Přerod na kterém nabízí autorské písně v ambientní náladě. Kytara a jemná elektronika prostupují skladby ve kterých hlas Terezy povznáší do snových dálek a přibližuje do krajin srdce. Skrze písně se posluchači proplétají skrz zranění, bolest až k nalezení stability v kráse pomíjivého lidského života. Ponořte se do hlubin vnitřního světa a připravte se na hudební dobrodružství, které vás zavede do nejzazších zákoutí emocí a zvuků.



DOMALIS & ORALIS (CZ)

Nejnovější jméno letošního ročníku představuje společný projekt moravského bluesového písničkáře Jana Fice a kytaristy rockové kapely DPvJU Maxe Brauna. Výhradně akustické duo se rozhodlo na bázi nových originálních písní testovat nejrůznější souzvuky akustických nástrojů (akustické a resofonické kytary, cigar boxu, banja, ukulele, buzouki apod.).



RUSSIAN SLEEP EXPERIMENT (CZ)

Příbramská kapela je "hudebně-edukační projekt (který však není financován ministerstvem školství, mládeže a kocoviny)". Toto sametově hebké těleso vzniklo v random hospodě v prosinci roku 2018 a od té doby ozařuje svět svojí prvotřídně mimořádnou pseudo-populární hudbou, která všem vytře zrak. "Jako kdyby měl Petr Marek temné období," pravili o nich ve Startéru na Radiu Wave. Proto připoutat a hurá do světa radioaktivních koťátek.

