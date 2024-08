Vánoční koncert

První skladbou tohoto večera je rarita, symfonická báseň Táborita Aloise Hniličky – Smetanova současníka, orlickoústeckého a chrudimského učitele, sbormistra a varhaníka. Premiéru měla roku 1862 v Ústí nad Orlicí péčí tamní Cecilské hudební jednoty. Zachycuje mladíka, nadšeného hrdinstvím husitských bojovníků a spěchajícího, navzdory matčiným prosbám, do boje „pro kalich a pro svůj národ“.

Odkaz Zdeňka Lukáše, který patřil k nejčastěji uváděným českým skladatelům druhé poloviny minulého století, je početný, efektní, přístupný a velmi oblíbený. Tres canti studiosorum (Tři studentské zpěvy) zhudebňují středověkou latinskou poezii.

Do třetice se do minulosti tentokrát obrací i Jan Kučera, který je nejen schopným dirigentem, ale také skvělým pianistou, aranžérem a skladatelem. Jeho vokální skladba Benedicamus Domino (Dobrořečme Pánu) z roku 2015 je intimním i extatickým symfonickým zpracováním vánočních koled. Prostřednictvím známých i méně známých dávných písní provází posluchače vánočním časem od Ježíškova narození po přejné poselství do nového roku směřující ke všem lidem – aby mezi nimi byla dobrá vůle a aby byl v jejich životech přítomen pokoj.

Program:

Alois Hnilička: Táborita

Zdeněk Lukáš: Tres canti studiosorum

Jan Kučera: Benedicamus Domino

Obsazení: