Petr Popelka & Josef Špaček

Šéfdirigent rozhlasových symfoniků Petr Popelka s Josefem Špačkem, jedním z nejlepších houslistů mladší střední generace, uvedou druhý z houslových koncertů Bohuslava Martinů, dílo z roku 1943. Vzniklo v exilu v USA. Protože se skladatel nevrátil z Francie do Protektorátu, musel těsně před obsazením Paříže prchnout před nacisty z Evropy. Do New Yorku připlul s manželkou poslední březnový den roku 1941.

Houslový koncert měl premiéru poslední den roku 1943 v Bostonu. Dokud se v roce 1968 neobjevil dřívější, který byl považován za ztracený, mělo se za to, že Martinů víc koncertů pro housle a orchestr nenapsal… La Bagarre, česky Vřava, je plodem odchodu do Paříže, novátorskou skladbou z roku 1926; je nabita moderní atmosférou pohybu, elánu, návalu; je obrazem nekontrolovatelného pohybu velkých mas lidí. Skladbu Martinů věnoval památce přistání amerického letce Charlese Lindbergha po prvním přeletu Atlantiku.

Další dvě díla jsou výrazně programní, mají literární základ. Polednice Antonína Dvořáka je jednou ze čtyř symfonických básní, komponovaných po návratu z Ameriky na náměty z Erbenovy sbírky Kytice. Balady Dvořáka zaujaly nejen díky koloritu a pohádkovému kouzlu, ale i zdůrazňováním mravních principů. Mimo to se mu líbil také rytmus a spád básní, a tak bylo možné řadu pasáží v partituře přímo podložit textem. Jde o originální přístup, vymykající se řešením v hudbě jeho současníků. Pták Ohnivák Igora Stravinského je pak barvitou baletní pohádkou.

Program:

Bohuslav Martinů: La Bagarre 10 min.

Bohuslav Martinů: Houslový koncert č. 2 28 min.

přestávka 20 min.

Antonín Dvořák: Polednice 14 min.

Igor Stravinskij: Pták Ohnivák, suita 23 min.

Obsazení: