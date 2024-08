Beethoven – Rejcha – Haydn

Ludwig van Beethoven: Leonora I, předehra 10 min.

Antonín Rejcha: Klavírní koncert Es dur 22 min.

Joseph Haydn: Symfonie č. 98 B dur 28 min.

Vojtěch Spurný – dirigent, klavír

Jan Bartoš – klavír

Vojtěch Spurný zastává pozici interpreta užívajícího historicky poučený přístup. Dá se proto čekat, že tímto směrem výrazově a zvukově ovlivní na společném koncertu i rozhlasové symfoniky, třebaže samozřejmě používají moderní, nikoli dobové nástroje jako specializované soubory.

Zajímavou položkou programu je nesporně Klavírní koncert Antonína Rejchy, jednoho z mnoha českých muzikantů, kteří hledali v 18. století uplatnění po Evropě. Svou tvorbou pro dechové nástroje, zejména z doby působení v Paříži, dosáhl mimořádného významu – a co se týká žánru dechového kvintetu, je dokonce považován za jeho skutečného zakladatele a průkopníka.

Ve skladbě se stal skutečným novátorem, dospěl k výrazu zasahujícímu už téměř plně do stylu hudebního romantismu. A byl významným pedagogem: k jeho žákům patřili mimo jiné Hector Berlioz, César Franck, Charles Gounod a Franz Liszt. Vztah učitele a žáka byl i mezi Beethovenem a Haydnem. Ačkoli mladý ambiciózní hudebník snad později prohlásil, že se „od Haydna nikdy nic nenaučil“, je nesporné, že Haydnův umělecký přínos je zejména ve stovce symfonií a v osmi desítkách kvartetních kompozic zakladatelský a vzorový. Když po smrti svého zaměstnavatele Nikolause Esterházyho přesídlil v roce 1790 do Vídně, zamýšlel zřejmě vést poklidný život, ale nakonec zamířil do Británie. Dvě tamní cesty z něj učinily evropskou celebritu. Možná i proto neměl tolik času, kolik si jeho žák Beethoven tehdy představoval.

