Manželské etudy aneb když manželé souzní – Studio 1, Český rozhlas, pondělí 9. 9. 2024 v 19.30 hodin.

Manželé, oba hudebníci. Je to spíš výhoda nebo komplikace? Vždyť oba potřebují cvičit na svůj nástroj. Každý něco jiného. Neruší se navzájem? A samozřejmě, jablko nepadá daleko od stromu, tak tu máme další potíž – cvičení s dětmi, které nejsou vždy pozitivně naladěni k další mimoškolní povinnosti. A co zájezdy s orchestrem. Oba jet nemohou, kdo by se staral o potomky. Házejí si korunou? Odpovědi na tyto a jiné otázky nám možná objasní protagonisté tohoto večera. Tři manželské páry, které svedla dohromady právě hudba.

Koncert živě vysílá Český rozhlas D-dur.

Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas