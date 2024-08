Klavírní festival Rudolfa Firkušného / Sir András Schiff

Jeden z největších hudebníků současnosti, klavírní virtuos sir András Schiff, zahájí 12. ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, který proběhne od 2. do 9. 11. 2024 pod hlavičkou festivalu Pražské jaro.

Rezidenční umělec Newyorské filharmonie či pravidelný host BBC Proms a Salcburského festivalu připravuje pro Prahu recitál z české hudby. Jaké skladby to budou? Kterým českým skladatelům propůjčí Schiff své interpretační mistrovství? To zůstane tajemstvím až do poslední chvíle! „Carte blanche“ pro sira Andráse Schiffa bude nejen zajímavým příspěvkem k Roku české hudby, ale především vzrušujícím zahájením festivalu, jenž nese jméno legendárního českého klavíristy.