Pozdravy z rodičovské dovolené v OC Letňany

Milé maminky a tatínkové, "Milá mami, dojeli jsme, dobře tu vaří!" tato věta zní skoro jako sen, ale realita rodičovské dovolené je přece jen trochu jiná, že?

Kuchařkou (a kuchařem) jste tu vy sami a cesta je nekonečná. Ale právě proto nás zajímá – jak se máte na své nejdelší životní "dovolené"? Co se vám honí hlavou, na co se těšíte a co vás už unavuje? Nyní máte možnost nám to napsat! Spolu s Českou poštou pro vás Mumdoo.cz připravili akci Pozdravy z rodičovské dovolené. Tak pošlete pozdrav a podělte se s námi o své zážitky! Jak na to najdete také zde.

Jednotlivé pohlednice budeme postupně zveřejňovat online a ve spolupráci s OC Letňany pak i ve veřejném prostoru v nadživotní velikosti. Mezi 15. 8. a 10. 9. 2024 se zde budete moct přijít podívat na výstavu zaslaných pozdravů nebo se vyfotit ve fotokoutku ve velikém pohlednicovém rámečku.