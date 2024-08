Elderbrook v Praze

Elderbrook se vrací do Prahy, aby 14. listopadu 2024 rozproudil klub SaSaZu svými tanečními bangery. Tento britský zpěvák, hudební producent, DJ a koncertní fenomén, který stojí za globálními peckami jako Cola a Something About You, přinese svým fanouškům jedinečný hudební zážitek plný silných témat.

Jeho poslední album Little Love, ovlivněné DJ sety, ukazuje jeho schopnost kombinovat taneční energii s citlivými tématy jako mentální zdraví a nově i otcovství.

Elderbrook má v Česku silnou fanouškovskou základnu – pražské kluby vyprodal již několikrát, a to i na dva večery po sobě. Nyní přichází do většího prostoru klubu SaSaZu, aby fanouškům nabídl nezastavitelnou energii a taneční kreace od prvního tracku až po přídavek.

S více než 1,5 miliardy streamů, nominací na Grammy a spolupracemi s hvězdami jako Rüfüs Du Sol či Diplo, se Elderbrook neustále posouvá vpřed a zůstává jedním z nejzajímavějších jmen současné elektronické hudby.

Zdroj fotky (Elderbrook): fource.cz