Divadlo eMILIon – Jak šlo tele do světa, Drezura pštrosů

V úterý 24. září 2024 vás Divadlo eMILIon srdečně zve na dvě zábavná a poučná divadelní představení – „Jak šlo tele do světa“ a „Drezura pštrosů“.

JAK ŠLO TELE DO SVĚTA

Příběh vypráví o telátku, které žije uprostřed nevelkého stáda krav. Jednoho dne zjistí, že ho to doma už nebaví a vydá se do světa hledat štěstí. Cestou pozná různé kamarády, se kterými zažije nečekaná dobrodružství. Nakonec pochopí, že doma je nejlépe a vrátí se na rodnou pastvu.

DREZURA PŠTROSŮ

V zábavném výstupu uvidíte, co vše se mohou neposlušní pštrosi naučit. Do hry se zapojí i diváci, hlavně děti. Pštrosice Pepina a pštros Eman se na vás už nedočkavě těší.

Vstupné dobrovolné.