ALTERNATIVNÍ INIKO PŘEDSTAVÍ SVŮJ VESMÍR V PRAZE - Iniko zpívá, hraje, skládá a oslovuje fanoušky svou kosmickou hudbou, kterou tvoří pro všechny, kteří hledají svou duši, porušují pravidla a nebojí se revolučních myšlenek.

Jedinečnost z hudby Iniko přímo prýští. Vokály jsou originální, hraje si s nejrůznějšími nástroji i elektronikou a stejnou pozornost jako muzikální stránce své tvorby věnuje i textům. Do živých vystoupení vkládá 120 % svojí energie nejen Iniko, ale i všichni, kdo jsou na pódiu. I pod ním. A dost možná i ti, kteří jdou zrovna jen kolem. Takhle uhrančivá a mocná hudba to je.

Přijďte se přesvědčit 29. října 2024 do Paláce Akropolis.

Zdroj fotky (Iniko v Praze): Palác Akropolis