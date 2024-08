Projekce filmů – Koťátková, Stătică & Câtu / program k výstavě

Pragovka Gallery vás 22. srpna od 18 hodin zve na doprovodný program k aktuální skupinové výstavě českých a rumunských umělců A SPRING OF HOPE, A WINTER OF DESPAIR.

V rámci večera proběhne komentovaná prohlídka výstavou s kurátorkou Oliviou Nițiș, křest katalogu, výstup z rezidence a promítání dvou filmů – My Socialist Home (Iulia Stătică & Adrian Câtu, 2021) a Stomach of the World (Eva Koťátková, 2017).

Projekce: Eva Koťátková, Iulia Stǎticǎ & Adrian Câtu

Kurátorka: Olivia Nițiș