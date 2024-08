Podzimní expres je láskyplná broadwayská komedie s jiskřivým humorem o křehkosti a dravosti života. V představení hrají Eva Holubová a Matěj Paprčiak.

Alexandru zastihl podzim života dřív, než by si přála. Proti nečekané zranitelnosti však bojuje přirozeným důvtipem a dobrou náladou. Doslova se sopečnou vášní odmítá návrh své dcery a syna, aby opustila byt a přestěhovala se do domu s pečovatelskou službou. Než přijít o místo, se kterým je roky spjata, raději rozmístí okolo bytu výbušniny a je připravena je odpálit. Než ale sáhne po rozbušce, překvapí ji po dvaceti letech odloučení druhý syn a jediné, co začne vybuchovat, budou emoce.

Hrají: Eva Holubová a Matěj Paprčiak

Autor: Eric Coble

Překlad: Jakub Škorpil

Režie: Karolína Holubová

Dramaturgie: Kateřina Fixová

Výprava: Jana Bačová Kroftová

Hudba: Kryštof Marek, Sára Bukovská