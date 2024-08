K příležitosti oslav 30 let Prahy 12 vás zveme na Den Prahy 12, který se uskuteční na Sofijském náměstí. Vystoupí zde kapely NO NAME (13:00), Prague Queen (15:00), So Fine (17:30) a večer zakončí Laura a její tygři (19:00). Folklorní soubor Limbora zatančí v doprovodu s cimbálovou muzikou.

MČ Praha 12 vyhlásí vítěze soutěže o nejhezčí předzahrádku a představí přihlášené projekty do participativního rozpočtu na rok 2024.

Pro děti a mládež bude připravený veletrh volnočasových aktivit. Na více než 20 stanovištích si děti vyzkouší různorodé aktivity od sportovních klubů, přes taneční kroužky, knihovny, DDM nebo i chovatele drobného zvířectva.

Nebude chybět ani skákací hrad, hasičská technika a stanové městečko Čtyřlístkov s dílničkami. Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením. Akci moderuje Jolana Haan Smyčková. Vstup je zdarma.